Elitpark’ta tecrübeli uzman ekip ile saç ekimi

Özel Elitpark Hastanesi’nde tecrübeli uzman ekip ve steril ortamda saç ekimi yapılıyor.

Özel Elitpark Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Deniz Erkan, saç ekiminin sadece hastane ortamında yapılması gerektiğini konusunda uyardı.

Özel Elitpark Hastanesi’nde tecrübeli uzman ekip ve steril ortamda saç ekimi yaptıklarını belirten Dr. Erkan, “Gelişmiş teknoloji, iyi bir hastane ve tecrübeli bir ekip tarafından yapılan saç ekim işlemleri ile siz de hayal ettiğiniz gibi sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.” dedi.

Dünyada saç ekim konusunda önde gelen merkezlerde kullanılan yöntemlerin hastanelerinde kullanıldığını söyleyen Dr. Erkan, “Sadece dökülen yerlere saç ekimi değil mevcut saçların korunması için tedbiren destek tedavileri uygulayarak hastaların yaşam kalitelerini artırmak ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak için çalışıyoruz.” diye konuştu.