‘En kuvvetli tedbir sık sık el yıkamak’

MURAT ÇETİN

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Corona Virus ile ilgili Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eğitim semineri düzenlendi.

Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş tarafından verilen eğitim seminerinde, Türkiye’de virüsün görülmemesine rağmen tüm hazırlıkların tamamladığı ve her türlü tanı koyma ve konu ile ilgili gereken tüm teknik cihaz donanımına sahip olunduğu ifade etildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli'nin yanı sıra hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının, personelin ve stajyer öğrencilerin de yoğun katılım gösterdiği eğitimde Türkiye'de bu virüsün görülmemesine rağmen hastane olarak gerekli tüm önlemlerin alındığı ve Bakanlık genelinde tanı koyma ile ilgili gerekli teknik cihaz donanımına sahip olunduğu belirtildi.

Hastalıkla ilgili detaylı bilgiler paylaşan ve korunma önlemlerinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Kocagül Çelikbaş, "Bugün itibariyle 15 ülkede 68 doğrulanmış vakanın olduğunu biliyoruz. Toplam vaka sayısı da bugün itibariyle 28.336 sayısına ulaşmış durumda. Ölümle sonuçlanan olguların büyük bir bölümü 50 yaş üstünde ve ek hastalığa sahip bireylerden oluşuyor. Hastalığın henüz spesifik bir tedavisi yok, fakat bu virüsten korunmak için en önemli faktör sık el yıkamadır" dedi.