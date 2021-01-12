Eski hastaneye ‘Aşı Merkezi’

RECEP MEBET

Eski Devlet Hastanesi Poliklinikleri’nin ‘Aşı Merkezi’ne dönüştürüleceği öğrenildi.

Koronavirüs aşılarının ilk bölümünün Çorum’a ulaşmasıyla birlikte Aşı Merkezi çalışmalarının hız kazandığı kaydedildi.

Önümüzdeki günlerde başlayacak aşılama çalışmasında sağlık çalışanlarının ardından diğer risk gruplarının aşılanmasına geçileceği belirtildi.

Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilecek aşılama çalışmalarının merkezi bir yerden sürdürülmesi için eski Devlet Hastanesi’ndeki Bahçelievler Semt Polikliniği’nin kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

POLİKLİNİKLER KAPANIYOR MU?

Bahçelievler Mahallesi sakinleri, “Aşı Merkezi’ne dönüştürüleceğini öğrendiğimiz eski Devlet Hastanesi’ndeki Semt Polikliniği kapanıyor mu?” diye sordular.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili endişelerini dile getiren bazı vatandaşlar, Semt Polikliğini’nin konum itibariyle önemli bir boşluğu doldurduğuna dikkat çektiler.

Bahçelievler sakinleri başta olmak üzere Çorum’un pek çok yerinden gelen hastaların bu polikliniklerden sağlık hizmeti aldığını anlatan vatandaşlar, “Semt Polikliniği’nin kapatılması halinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yoğunluğun daha da artacağını düşünüyoruz” dediler.

“Eski Devlet Hastanesi’nin yeniden hizmete açılmasının beklendiği bir dönemde, Bahçelievler Semt Polikliniği’nin kapatılarak insanların pandemi hastanesine yığılacak olmasına anlam veremiyoruz” diyen vatandaşlar, yetkililerden açıklama beklediklerini sözlerine eklediler.