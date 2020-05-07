'Evde kalmaya ve sosyal mesafeye devam'

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Mesut Sezikli, korona ile ilgili verilen mücadelede personeline ve evde kalmayı tercih ederek sürecin en az zararla atlatılmasına destek veren tüm Çorumlular'a teşekkür etti.

Normalg ünlere ulaşmak için evde kalmanın ve sosyal mesafenin önemine dikkat çeken Başhekim Sezikli, bu süreçte tüm kurumların desteğini de yanlarında gördüklerini dile getirdi.

Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, açıklamasında şunları ifade etti; "Aralık ayı sonunda dünyada ilk defa Çin'in Vuhan kentinde görülen pandemi bizim ülkemizde de Mart ayı itibariyle vaka bazlı görülmeye başladı. Biz Çorum Sağlık Bakanılğı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, pandemi sürecinin başlangıcından itibaren hastalarımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için bütün önlemleri aldık.

Hem pandemi süresince gelebilecek Kovid hastalarımız, hem de Çorum genelinde Kovid dışında mevcut hastalarımıza hizmet verebilmek için aynı fiziksel ortamda iki bölüm ayırarak hastalarımıza bakmaya başladık.

Yaklaşık 1,5 aydır bu süreci yönetiyoruz. Sağlık Bakanlığımızın, İl Sağlık Müdürlüğümüzün, tüm kurumlarımızın üstün desteği ile hastanemiz bazında teknik malzeme olarak hiç bir eksiğimiz yok.

Bu süreci, hemen hemen yavaşlamaya başlayan bir süreç olarak yönetmeye devam ediyoruz.

Bu süreçte en başında hekimlerimizden, hemşirelerimizden , teknik personelimizden, idari personelimizden, temizliğe kadar tüm personelimiz hepsi başından sonuna kadar bize sonsuz bir şekilde destek verdiler.

Bu sürecin bu kadar güzel bir şekilde atlatılması, korktuğumuzun başımıza gelmemesinin en büyük sebebi, hem halkımızın bilinçli bir şekilde uyarılara uyması hem de devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek, hastanelerimize her türlü desteği vererek, bizlerin hizmet vermesine yardımcı olmasından geçiyor.

Hem ülke genelinde hem de Çorum bazında başarılı olmamıza sebep olan, devletimizin ve hükümetimizin sonsuz desteği, hekimlerimizin personelimizin can siperane desteği, halkımızın da bu pandeminin genişlememesi için gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkürü bir borç biliyoruz.

Çorum Erol Olçok Hastanesi olarak görevmizi buraya kadar yaptık ama bundan sonra da hem pandemi sürecinin güzel bir şekilde sonlanması, hem de normal hasta günlerimize tekrar dönebilmek için halkımızın desteğinin devamı gerekmekte.

Tamamen şu anda sürecimiz bitmedi. Bu nedenle de uyarılara kulak asıp evden çıkmamamız, mümkün olduğunca sosyal mesafeye uymamız gerekiyor.

DURUMU ACİL OLAN HASTALARIMIZ HASTANEYE ÇEKİNMEDEN GELEBİLİR

Fakat bu arada şunu da belirtemeden geçemeyeceğim; Sıkıntılı durumlarda hastalarımızın acil servise başvurmalarını istiyoruz. Özellikle göğüs ağrısı gibi, ciddi karın ağrıları gibi, hastaneye gelmediği durumda sıkıntı oluşturabilecek, ölümcül olabilecek hastalıkları önceden teşhis edebilmemiz için, geç kalmamamız için bu tür hastalarımızın korkmadan hastanemize gelmesi gerekiyor.

Çünkü biz Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi olarak acil servisimizi kovid ve kovid dışı olarak ikiye böldük. Bu nedenle de mümkün olduğunca ciddi hastalarımıza her türlü imkanı sağlayabilmek için hastane içinde fiziksel bütün donanımları sağladık.

Ciddi rahatsızlığı olan halkımız korkmadan çekinmeden acile gelmesini istiyoruz. Özellikle kanser ve benzeri ağır hastalıkları atlamamak için.

Tekrar sözümün sonunda bu sürecin devamında, başlangıcında ortasında her tür desteği veren halkımıza ve personelime özellikle teşekkür ediyorum."

Sağlıcakla kalın.