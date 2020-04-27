Ferda Hoca Koronavirüs'e yenik düştü

Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de bir dönem görev yapan Antakyalı Prof. Dr. Refika Ferda Artuz, yakalandığı koronavirüs hastalığından kurtulamadı ve vefat etti.

Ankara Numune Hastanesi’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Refika Ferda Artuz’la ilgili acı haber, dün öğle saatlerinde geldi. Ankara Numune Hastanesi’nde Cildiye Klinik Şefi olan Prof. Dr. Refika Ferda Artuz’un ölümü, tıp camiasını ve yakınlarını yasa boğdu.

Prof. Dr. Refika Ferda Artüz Kimdir?

Ankara Üniversitesi Tp Faültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Refika Ferda Artüz aslen Hatay, Antakyalıydı.

Ankara’daki görevinden önce Çorum’da da uzun süre görev yapan Prof. Dr. Refika Ferda Artüz Çorumluların da sevgisini kazanmıştı. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir dönem görev yapan ve profesörlük ünvanını da Çorum’da alan Prof. Dr. Refika Ferda Artüz’ün ölümü sağlık camiasına büyük bir üzüntü yaşattı.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2020, 13:18