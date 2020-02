Fizik Tedavi Uzmanı göreve başladı

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Özgür Can Caner hasta kabulüne başladı. Fizik tedavi uzmanının göreve başlamasıyla birlikte İskilipliler’in bu tedavi için Çorum’a gitmek zorunda kalmayacak.

Uzm. Dr. Özgür Can Caner Kimdir?

Uzm. Dr. Özgür Can Caner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup, Uzmanlık ihtisasını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

Uzm. Dr. Özgür Can Caner' in hastanede yapacağı tedaviler;

* İnme, omurilik yaralanması ve beyin hasarı rehabilitasyonu,

* Omurgadan kaynaklı romatizmal ve mekanik ağrıların tedavisi (boyun-sırt-bel ağrıları),

* Ortopedik rehabilitasyon,

* Spastisite tedavisi,

* Spor yaralanmaları rehabilitasyonu,

* Kas ve eklem kaynaklı ağrılı durumların tedavisi,

* Osteoporozda medikal tedavi ve rehabilitasyon,

* Disk kalça osteo-artrit tedavisi,

* Fibromiyalji tedavisi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2020, 17:32