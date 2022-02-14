FSM Cami Derneği’ne yeni başkan

FATİH AKBAŞ

Fatih Sultan Mehmet Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin genel kurulu yapıldı. Genel kurulda dernek başkanlığına Murat Taş seçildi.

Dernek merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda ilk olarak divan belirlendi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan oylamada Fatih Sultan Mehmet Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığına Murat Taş seçildi. Yönetim kurulunda ise Başkan Vekili İsmail Şanal, Muhasip Ali Demirel, üye olarak da Kadir Karadaş ve Serkan Meşe yer aldılar.

Yeni başkan Murat Taş, 20 yıldır başkanlık görevini layıkıyla yürüten ve sağlık sorunları nedeniyle tekrar görev almayan Yakup Önder’e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2022, 19:45