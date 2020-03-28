Gebelikte nelere dikkat edilmeli?

Çorum Özel Elitpark Kadın Doğum Uzmanı OP. DR. SEMİH TEMEL, hamilelikte dikkat edilmesi gereken konularla ilgili açıklama yaptı.

Hamileliliğin fizyolojik bir süreç olmakla birlikte hastalık olmadığına dikkat çeken OP. DR. SEMİH TEMEL, bu nedenle prensip olarak bir kadın için normal şartlarda sağlıklı olan ve ona iyi gelen şeylerin hamilelik için de geçerli olduğunu söyledi.

Temel, “Hamilelik, iki kişilik bir süreç olmakla birlikte, anne iki kişilik yemek zorunda değildir, çünkü bu süreçte ek enerji ihtiyacı çok fazla değildir. Bununla birlikte folik asit, D vitamini ve demir gibi vitamin ve mineral takviyesi ile birlikte yeterli, dengeli ve çok yönlü bir beslenme

anne ve bebek sağlığı açısından oldukça önemlidir. Hamilelikte sağlıklı besinler tüketen anne adayları bebeklerinin en iyi şekilde gelişmesi için iyi bir temel oluşturmuş olurlar.” dedi.

Çorum Özel Elitpark Kadın Doğum Uzmanı OP. DR. SEMİH TEMEL, sağlıklı hamilelik süreci için anne adaylarının dikkat etmesi gereken davranışlardan en önemlilerini şöyle sıraladı:

SAĞLIKLI BESLENMEK

“Hamileliğiniz boyunca mutlaka daha fazla yemek zorunda olmasanız bile, dengeli ve sağlıklı bir diyet önemlidir. Diyetinizin günlük alarak sebze ve meyve içerdiğinden ve her gün karbonhidrat (tercihen tam tahıl), protein (balık, et, yumurta, findık veya baklagiller), süt ve süt ürünleri tükettiğinizden emin olmanız gerekir. Gebelikte beslenme sırasında gereksiz kalori almamaya dikkat etmeniz aşırı kilo almamak için iyi olacaktır. Özellikle muz, üzüm gibi bazı meyveler ve kuruyemişler yüksek kalorili olabilir. Hamilelikte sağlıklı kilo alımı, düzenli gebelik takibi ile yakından izlenebilir.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPMAK

Düzenli egzersiz size ekstra kilonuzu taşımanız ve doğum stresini daha iyi yönetmeniz için ihtiyaç duyacağınız gücü ve dayanıklılığı verir. Ayrıca gebelikte düzenli egzersiz yaptığınızda doğum sonrasında eski formunuza dönmeniz daha hızlı ve kolay olacaktır. Egzersiz aynı zamanda endorfin olarak adlandırılan mutluluk hormonu salgısı ile pozitif bir ruh halinde olmanıza yardım eder. Gebelik süresince tehlikeli olmayan yürüyüş, yüzme, su aerobiği ve yoga gibi hafif sporların tercih edilmesi daha uygundur.

ALKOL KULLANIMINDAN KAÇINMAK

İçtiğiniz her alkol damlası doğrudan kanınızdan plasentaya geçerek bebeğinize ulaşır. Bu nedenle, birçok uzman hamile kadınların alkolden tamamen uzak durmasını önermektedir. Alkol kullanan gebe kadınlar, fetal alkol sendromu olan bir bebek doğurma riski taşır. Bu hastalığı olan bebekler; büyüme geriliği, zihinsel gelişimde gecikme, davranış bozuklukları ve kalp kası rahatsızlıklarından muzdariptir.

SİGARADAN UZAK DURMAK

Sigara içen hamile kadınlarda düşük, erken veya ölü doğum riski ve ani bebek ölüm oranı artmıştır. Araştırmalar hamilelik sırasında günde 20 veya daha fazla sigara içen kadınların yarık dudak veya yarık damaklı bir çocuğu doğurmasının daha muhtemel olduğunu göstermiştir. Hamile kalmadan önce sigarayı bırakmak bebeğinizin sağlıklı gelişimi için en doğru seçim olacaktır. Ancak bunu başaramazsınız bile hamileliğiniz sırasında daha az içtiğiniz her sigara bebeğinizin sağlığı için bir adım olacaktır.

YETERİNCE DİNLENMEK

Hamileliğin birinci ve üçüncü trimesterlerinde hissettiğiniz yorgunluk vücudunuzun size istirahat etmeniz konusunda bir uyarısıdır. Günün ortasında yapacağınız küçük bir şekerleme, size göze alamayacağınız bir lüks gibi görünebilir, ancak bu siz ve bebeğiniz için faydalı olacaktır. Uyumasanız bile yatağınızda uzanıp rahatlatıcı bir müzik dinlemek ya da kitap okumak size iyi gelecek ve enerjinizi yüksek tutmanıza yardım edecektir. Yoga, masaj, germe ve nefes alma egzersizleri gibi rahatlama teknikleri streși azaltır ve geceleri daha iyi uyumanızı olanaklı kılar.”