Genç diş hekiminden önemli uyarı

EROL TAŞKAN

Diş Hekimi Ayşe Gizem Kayı, diş kayıplarından kaynaklı boşlukların uzun süreli olması durumunda çene kemiğinde ciddi deformasyon olduğunu, bunun da implant tedavilerini imkansızlaştırabileceğini söyledi.

Diş köklerinin aynı zamanda çene kemiğini koruma özelliği bulunduğuna işaret eden Diş Hekimi Gizem Kayı, implantların da çene kemiğini koruyucu köklerin görevini üstlenebildiğini hatırlattı.

Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Adil Kayışoğlu İş Merkezi Kat:1 No:30/3 adresinde hastalarına hizmet eden Diş Hekimi Ayşe Gizem Kayı, dişsiz alanların uzun süre boş bırakılmasının hem sağlık açısından hem de tedavinin gerçekleşmesi açısından ciddi problemlere neden olabileceğini söyledi.

Damaklardaki kemik yıkımının önüne geçmek için vaktinde tedavi gerektiğini anlatan Kayı, diş problemi yaşayan insanları şu uyarılarda bulundu, “Diş kayıplarından sonra uzun süre dişsiz kalan alanlarda kemik kaybı meydana gelir. Diş kökleri çene kemiğinin korunmasına yardımcı olur. Dişsiz alanlarda kemik yıkımı diğer yerlere göre daha çok olur.

İmplantlar çene kemiğinin içinde diş kökleri gibi davranarak orada kemiğin erimesinin önüne geçer. Kemik miktarı belli bir seviyenin altına düşerse implant tedavisi yapmak mümkün olmaz.

Bu nedenle dişsiz alanları çok uzun süre boş bir şekilde bırakmak sağlıklı değildir. İmplant için çeşitli çene kemiği ölçümleri yapılarak, hekiminiz tarafından tedaviye uygun olup olmadığı ve kullanılacak implant çeşidi ve boyutları hakkında bir tedavi planlaması oluşturulur.

Sağlığınız açısından hekim harici kişilere herhangi bir işlem yaptırmamak gerekir. İmplant tedavisi için uygunluğunuzu diş hekiminiz panoramik röntgen ya da gerek gördüğü durumlarda tomografi çekerek size en uygun tanı ve tedaviyi yapacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022, 17:29