Çorum Özel Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat Bitgen, genital estetik ameliyatları hakkında bilgi verdi.

Genital estetik ameliyatların, erkek ve kadınlarda dış genital organların görünümlerini ve birbirleri ile uyumlarını düzeltmek için uygulanan operasyonlar olduğunu belirten Opr. Dr. Murat Bitgen, dış genital organlardaki şekil bozukluklarının doğumsal bir bozukluk olabileceği gibi sonradan da oluşabileceğini kaydetti.

Opr. Dr. Murat Bitgen, “Kadınlarda, vajina daraltılması, iç dudak küçültülmesi, dış dudak büyütmesi ve yağ enjeksiyonları, kasık (pubis) büyüklüğü küçültülmesi, klitoroplasti gibi operasyonlar olmakla birlikte erkeklerde, penis büyükme ve kalınlaştırma operasyonları yapılabilmektedir. Kadın ve erkeklerde genital estetik ameliyatları Çorum Özel Hastanesinde başarı ile yapılmaktadır.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022, 20:22