Hakimiyet Covid19 yoğun bakımına girdi

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Hakimiyet, Covid19 mücadelesinin kahramanlarını yerinde takip etti. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid19 polikliniği ve yoğun bakım ünitesini okurları için görüntüleyen Hakimiyet, sağlık çalışanlarının hangi şartlar altında çalıştığına ve canını siper eden kahramanlara tarihi bir tanıklık etti.

Pandeminin başladığı günden itibaren yoğun önlemleri ve başarılı yönetimi ile dikkat çeken Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acilden itibaren tüm bölümler normal hastalar ve Covid hastaları için ayrı ayrı mekanlar oluşturdu.

Covid hastalarına verilen hizmet alanlarını diğer alanlardan tamamen bağımsız hale getiren hastane yönetimi, doktorundan hemşiresine, temizlikçisinden sekreterine ve güvenlik personeline kadar adeta tek yumruk oldu.

Sağlık çalışanlarının tümü bütün koruyucu malzemelere rahatlıkla ulaşırken, ailelerini korumak için evlerine gitmemeyi de göze alan personele misafirhaneler tahsis edildi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, Hastane Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Alper Gökbel ve Sağlık bakım Hizmetleri Müdürü Şennur Şimşek ile birlikte tüm bölümleri tek tek gezerek, sürdürülen mücadeleyi Hakimiyet okurları için yansıttı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, covid hastalarına verilen hizmetlerin yanı sıra takip ve aciliyet gerektiren hastaların da sağlık hizmetinin aksatılmadan devam ettiğini hatırlatarak, rahatsızlık seviyesi ciddi ve yüksek olan hastalarına, korkmadan tedavileri için hastaneye gelebilecekleri çağrısında bulundu.

İlk günden itibaren tüm tedbirleri aldıklarını, malzeme ve ekipman bakımından hiç bir eksikliklerinin bulunmadığını da anlatan Prof. Dr. Sezikli,istisnasız olarak tüm personelin canla başla çalışarak bu zorlu sürecin atlatılmasında adeta seferber olduklarını, en büyük desteği de evlerinde kalarak bu sürecin en az zararla atlatılmasına katkı sağlayan Çorumlular'dan gördüklerini sözlerine ekledi.

Risk altında olmalarına ve ailelerinden ayrı kalmalarına rağmen büyük bir özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları, yaptıkları konuşmalarda mücadeledeki samimiyet ve kararlılıklarını aktararak, Çorumlular'dan sosyal mesafe, hijyen ve evde kalma konularında dikkatli olmalarını istediler.

Kendilerini hastaların birer evladı ya da kardeşi olarak tarif eden sağlık çalışanları, hastalarına karşı olağanüstü bir şefkatle yaklaşarak, moral ve motivasyon konusunda da hastalarını yalnız bırakmadı.

Ziyaretçi ve refakatçi yasağı nedeniyle adeta yalnızlığa mahkum olan hastaların en yakın dostları ve aileleri olma sorumluluğunu da yerine getiren sağlık çalışanları, hasta yakınlarına verdikleri mesajlarda gözlerinin arkada kalmaması gerektiğini bildirerek, evlatları kadar samimi ve yakın alaka gösterdiklerinin altını çiziyor. Hastalarına verdikleri moralle birlikte, hasta yakınlarının da endişelerini gidermek için kendilerini sorumlu sayan sağlık çalışanları, Türk Milleti'nin gönlünde istisnasız olarak vatan kurtaran kahramanlar olarak yerini almış durumda.

Hakimiyet Gazetesi olarak bu tarihi mücadelede, virüse karşı verilen savaşın sıfır noktasında kahramanların yanında yer aldık. Onların, bu vatan kıyamete kadar var oldukça gerçek kahramanlar olarak anılacağının şerhini, tarihe vesika olarak düşmenin onurunu yaşıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2020, 23:21