Hasanpaşa Semt Polikliniği yeniden hizmette

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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasanpaşa Semt Polikliniği’nin bugün itibariyle yeniden hizmete sunulacağı bildirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, “Salgın süreci nedeniyle yaklaşık 2 aydır faaliyetine ara verilen Hasanpaşa Semt Polikliniği yeniden hizmete sunuluyor” dedi.

Söz konusu binada Fizik Tedavi, Dahiliye, Kadın Doğum, Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Göz ve Çocuk Hastalıkları branşlarında uzman hekimler tarafından poliklinik hizmeti verileceğini anlatan Belli, “Daha önce 6 branşta sunulan muayene hizmeti, girişimlerimiz sonucunda Fizik Tedavi ve Çocuk Hastalıkları’nın da eklenmesiyle 8’e çıkarıldı” diye konuştu.

Polikliniklerin hazırlanan plan doğrultusunda dönüşümlü olarak hizmet vereceğini hatırlatan Belli, hasta ve yakınlarının ‘Alo 182’den randevu alabileceklerini kaydetti.

Muhtar Belli, “Taleplerimizi dikkate alarak halkımızın bu konudaki beklentilerini yerine getiren sağlık yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyor, sağlık ve afiyet dolu günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 12:39