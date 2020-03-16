Hastane önüne köprülü kavşak

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Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Çorum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, sık sık kazaların yaşandığı Ankara yolundaki hastane önünde incelemelerde bulundu.

Çorum’un şehirsel olarak büyüyen ve gelişen bir il olduğunu vurgulayan Bakan Turhan, hastane önünde köprülü kavşağı hayata geçirmeyi planladıklarını ifade ederek; “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta arkadaşlarımız detaylı bir inceleme yapıyor. Burada da seviyeli bir kavşak yaparak, bugün ve gelecekte olacak ihtiyaçları karşılayan bir köprülü kavşağı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunu da önümüzdeki günlerde projesi tamamlandığında ihale etmiş olacağız. Çorum’umumuza hayırlı-uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2020, 12:51