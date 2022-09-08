Hastanede 5 doktor Doçentliğe yükseldi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 5 öğretim üyesi Doçentliğe yükseldi.

Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, öğretim üyelerinden Doçentlik ünvanı alan; Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya İpek, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Topçu, Genel Cerrahi Kliniği’nden Doç. Dr. Veysel Barış Turhan, Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şahin ile Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Komut ile makamında biraraya geldi.

Öğretim üyelerini yeni ünvanlarından dolayı tebrik eden Zehir, öğretim üyelerine hastaneye ve Çorum’a katkılarından dolayı teşekkür ederken başarılarının devamını diledi.