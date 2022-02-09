Hastanede anneler için yeni bir poliklinik daha hizmete başladı

FATİH BATTAR

Çorum’da Anne Dostu ve Bebek Dostu olan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Emzirme Danışmanlığı ve Laktasyon Polikliniği hizmete başladı.

Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde anne sütünün önemine dikkat çeken hastane, Laktasyon Polikliniğinin bu anlamda önemliği olduğunu ifade ederek, Emzirme Danışmanlığı ve Laktasyon Polikliniği’ni hizmete sundu.

Anne Dostu ve Bebek Dostu ünvanına sahip olan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde emzirmeye teşvik etmek ve desteklemek amacıyla kurulan Laktasyon Polikliniğinde alanında uzman sağlık personelleri tarafından anne ve anne adaylarına anne sütünün önemi,emzirmede yaşanan sorunlarla nasıl baş edileceği hakkında danışmanlık hizmeti verilecek.

Emzirme Danışmanlığı ve Laktasyon Polikliniği Kadın Doğum Poliklinikleri alanında bulunmakta. Anneler için uygun şartlar düzenlenen hastanede hemşire Nurcan Ekici tarafından uygulamalı eğitim de verilmekte.

Poliklinikte verilen danışmanlık hizmetleri ise şu şekilde;

“Yeni doğum yapmış annelere doğru emzirme tekniklerinin ve süt arttırma yöntemlerinin öğretilmesi. Emzirme sırasında ortaya çıkan meme ucu çatlakları, memede tıkanıklık ve mastit (meme iltihabı) gibi sorunlar ve çözüm önerileri. Emzirdiği halde bebeğinde kilo sorunu yaşayan anne - bebek çiftinde emzirmenin ve diğer faktörlerin değerlendirilmesi. Bebeklerde meme reddi yaşandığı durumlar ve çözüm yöntemleri. Süt sağılması ve saklanma koşulları. Annenin ilaç kullanımı durumunda anne sütü ile ilacın etkileşimi. Ememeyen bebeklerde biberon kullanmadan enjektör, kap ve kaşık yardımıyla bebek beslenmesi. Annelerin beslenme ve su tüketiminin değerlendirilerek doğru ve dengeli beslenmenin önemi. Yenidoğan bebeklerde gaz çıkartma yöntemleri.”