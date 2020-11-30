FATİH BATTAR

İYİ Parti Çorum İl Teşkilatı tarafından eski hastanenin bir an önce açılması için başlatılan eylemlere partilerin kadın kolları da katıldı.

CHP Kadın Kolları ile Deva Partisi Kadın Kolları hastane önünde bir araya gelerek, eski hastanenin bir önce açılması için eylem yaptı.

Eylem kapsamında bir basın açıklaması yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, hastanenin ihalesi yapıldığı şeklinde açıklamalara tepki göstererek; ‘Hastanenin ihalesi ne zaman yapıldı? Neden kamuoyuna şeffaf şekilde açıklanmıyor. Madem ihalesi yapıdı ise açmak için neyi bekliyorlar.” dedi

Çorum halkının yarısının hastanelerde yer olmadığı için ilçelere gönderildiğine dikkat çeken Anar; “CHP olarak il başkanımız Eylül ayında Pandemi nedeniyle hastanenin açılması gerektiğini ifade etmişti. Açıklamanın üzerinden 4 ay geçti ama hiçbir çalışma yok. Çorum’da hastalarımız evde ölüme mahkum edilmiş durumda. AKP İl Başkanı ‘Biz sahra hastanesi değil, son model hastane yapacağız’ demişti. Neden herşeyi hazır olan bir hastaneyi açamıyorlar. Herşeyi hazır olan hastane neden açılmıyor. Bu hastane yıllarca hizmet verdi, şimdi sorun ne?” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 19:38