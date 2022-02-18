Hastaneye 2 adet üst düzey ultrasonografi cihazı kazandırıldı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2 adet üst düzey ultrasonografi cihazı kazandırıldı.

Ultrason Kliniği'nde ekipman sıkıntısının önüne önüne geçmek için harekete geçen hastane yönetimi, İl Sağlık Müdürlüğü ile aracılığıyla hastaneye 2 adet üst düzey ultrasonografi cihazını hizmete sundu.

Konu ile ilgili hastane yönetiminden yapılan açıklamaya göre; "İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile kazandırılan iki adet üst düzeyultrasonografi cihazımız hekimlerimizin kullanımına ve hastalarımızın hizmetine sunulmuştur. Hastanemizde tüm branş ve birimlerimizde hekimlerimizin ihtiyaç duyduğu, sağlık hizmeti sunumunda çeşitlilik ve kaliteyi arttıracak her türlü cihaz ve ekipman eksikliğinin giderilmesi için tespit ve temin çalışmaları titizlikle ve kararlılıkla yürütülmeye devam edilecektir. Tüm hastalarımıza sağlıklı günler dileriz." denildi.



