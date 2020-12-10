Hastaneye Üroloji Uzmanı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzman kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Tokat Gaziosmapaşa Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Salih Rahman Ceylan, Çorum’da göreve başladı.
Tokat Gaziosmapaşa Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Salih Rahman Ceylan, Çorum’da göreve başladı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzman kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Tokat Gaziosmapaşa Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Salih Rahman Ceylan, Çorum’da göreve başladı.