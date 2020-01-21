Hayırsever işadamlarından NST cihazı bağışı

Çorumlu işadamları Sabri ve Hikmet Burhanoğlu, merhum Avni Burhanoğlu anısına Oğuzlar İlçe Hastanesi’nde Riskli Gebelerin takibinin yapılabilmesi için NST cihazı bağışında bulundu.

Sağlık Müdürlüğü adına hayırsever iş adamlarına İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, “Sağlık Bakanlığınca “Anne Sağlığını İyileştirmek ve Anne Ölüm Oranın Azaltmak” amacıyla yürütülmekte olan program kapsamında, riskli gebelerin yakın takibe alınması bu programlardan biridir. Anne adaylarının ve bebeklerinin hamilelik sırasında sağlık durumlarının takip edilmesi oldukça önemlidir. Non Stress Test (NST), bebeğin sağlık durumunun yakından takip edilmesi amacı ile yapılmaktadır. Hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, 15:37