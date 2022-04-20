Hemşehrimizinde içinde bulunduğu ekipten bir ilk

Çorum’lu doktorunda içinde bulunduğu ekip Hatay’da ilk kez kapalı yöntemle akciğer kanseri ameliyatı yaptı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi hemşehrimiz Dr. Öğretim Üyesi Kerem Karaarslan’ın da yer aldığı ekip Hatay’da ilk kez kapalı yöntemle akciğer kanseri ameliyatı gerçekleştirdi.

66 yaşındaki hastaya 3. 5 cm tek kesi ile kapalı akciğer kanseri cerrahisi (video yardımlı sağ akciğer alt lobektomi) uygulandı. Doç. Dr. Cenk Balta, Dr. Öğr. Üyesi Kerem Karaarslan, Arş. Gör. Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyat ile hasta ameliyat sonrası dönemde yoğun bakıma alınmadan 3 gün içerisinde taburcu edildi.

Konu hakkında yapılan açıklamada, bu yöntem ile yapılan ameliyatlar sonrasında hastaların kol ve omuz fonksiyonlarının daha az etkilendiği, ameliyat sonrası ağrılarının ciddi anlamda azaldığı, kanama miktarlarının daha az olduğu, hastaların solunum kapasitelerinin daha az etkilendiği ve sonuç olarak hastaların daha erken taburcu olup günlük rutin işlerine daha erken dönebildikleri belirtildi.

Ayrıca ameliyat sonrası bağışıklık fonksiyonları daha az etkilendiği için onkolojik tedavi alması gereken hastaların daha erken tedavisinin başlanabileceği bildirildi. (Haber Merkezi)