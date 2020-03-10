Her hastanede yapılamayan ameliyat başarıyla gerçekleştirildi

Çorum Özel Elitpark Hastanesi başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Çorum Özel Elitpark’ın başarılı Kadın Doğum Uzmanları Op. Dr. Fatma Emrali ve Op.Dr. Mustafa Uzun her hastanede ameliyatı mümkün olmayan plasenta yapışması ameliyetını başarıyla gerçekleştirdi.

200 gebelikte 1 görülen plasenta yapışması bebeğin beslendiği doku olan plasentanın rahmin alt kısmında yerleşmesi ve doğum kanalını kapatmasına yol açıyor. Tecrübeli ve tam donanımlı bir hastanede gerçekleştirilmesi gereken ameliyat Çorum Özel Elitpark Kadın Doğum Uzmanları tarafından başarıyla gerçekleştirilerek, hasta iki günde taburcu edildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2020, 14:02