HİTÜ Tıp Fakültesi dekanlığına atama

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığına atama yapıldı.

Üniversiteden konu hakkında yapılan açıklamada, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Gülhan’ın Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine asaleten atandığı belirtildi.

PROF. DR. MERAL GÜLHAN KİMDİR?

Meral Gülhan, 1964 yılında Ankara doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Asistanlık eğitimini Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı ve 1992 yılında göğüs hastalıkları uzmanı olmaya hak kazanarak aynı merkezde 2000 yılında doçent oldu. 2007 yılında Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi’nde doçent kadrosunda göreve başlayan Prof. Dr. Gülhan, 2008 yılında profesör unvanı aldı. Aynı hastanede 2009-2015 yılları arasında dekan yardımcısı ve başhekim, ayrılana kadar göğüs hastalıkları anabilim dalı başkanı olarak görev yaptı. 2017 yılı Nisan ayında bu kurumdan ayrılarak Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda göreve başladı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2020, 20:10