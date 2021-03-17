İki doz aşı olanlara karantina uygulaması kalktı

Sağlık Bakanlığı filyasyon rehberi güncellendi. Buna göre, iki doz aşı olanlara karantina uygulanmayacak.

Sağlık Bakanlığı, ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ni güncelledi. Güncellemeye göre, iki doz aşı olanlara karantina uygulanmayacak. Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar uygulamadan muaf olacak.

Aşılama sonrası, daha önce COVID-19 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında karantina gerekmeyecek.

Riskli gruplar arasında yer alan yaşlılarla ilgili meslek gruplarına da karantina uygulanacak.