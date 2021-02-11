İkinci doz aşılama başladı

FATİH BATTAR

Korona ile mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı.

İlk dozu 13 Ocak’ta sağlık çalışanlarına uygulanan aşılar bugün ikinci dozla devam ediyor. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı da ikinci doz aşısını vurdurdu. Öte yandan 13 Ocak’tan bu yana Çorum’da 25 bin 158 kişi aşılandı.

Türkiye’de şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

Bakan Koca, "Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır" diyerek aşının virüs karşısındaki en büyük silah olduğunu söylemişti.

70 yaş ve üzerinin aşılaması başlayacak

Planlanan aşı takvimine göre bugünden itibaren 70 yaş ve üzerindeki vatandaşların da aşı uygulaması başlayacak. Daha önce yaş gruplarına göre 90 yaş ve üzerinden itibaren kademeli olarak aşılanmların ilk dozu yapılmıştı.

65 yaş ve üzerinin aşılanması Cuma günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında 65 yaş ve üzeri vatandaşların da cuma gününden itibaren aşılanmasına başlanacağını duyurdu.

Kamu hizmetlerinde çalışanlar hafta sonu

Kritik kamu hizmetlerinde çalışanların aşılanmasına hafta sonu başlanacağını söyleyen Bakan Koca, "Başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, il emniyet müdürü, kaymakam ve belediye başkanlarımızın kendi bölgelerindeki sağlık tesislerimizde aşılarını yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmesini bekliyorum" çağrısında bulundu.

Yüz yüze eğitimdeki öğrenmenler Şubat sonunda

Yüz yüze eğitimin başlamasına kısa bir süre kaldı. Bakan Koca, yüz yüze eğitim verecek öğretmenlerin aşı süreçlerinin hızlı bir şekilde uygulanacağını söyledi. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan listelerin alındığını belirtti. Koca, "Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak" dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 10:46