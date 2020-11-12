İlçelere sevk başladı

FATİH BATTAR

Çorum’da son günlerde Koronavirüs vakalarının artmasının ardından Ankara yolunda HES kodu denetimine katılan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden sonra pandemi hastanesine dönüştürülen Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin de doluluk oranının %80’lere ulaştığını söyledi.

Vaka sayılarının artmasından dolayı ilçere sevkin başladığını kaydeden Çiftçi; “Son günlerde vaka sayılarında ciddi bir artış var. Hastalar, Osmancık, Sungurlu, İskilip ve Alaca’daki hastanelere sevk ediliyor. Bana bir şey olmaz mantığından kurtulalım. Lütfen kurallara uyalım” dedi.