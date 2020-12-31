'İlçelere sevk sona erdi'

FATİH BATTAR

Çorum-Ankara karayolunda yılbaşı denetimleri kapsamında açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Çiftçi, merkezdeki yoğunluktan dolayı ilçe hastanelerine yapılan hasta sevkiyatının sona erdiğini söyledi.

ÇORUM'DA 2 KÖY KARANTİNADA

Yaklaşık 1 ay önce başlayan yeni kısıtlamalarla birlikte Çorum'da vakaların düşüşe geçtiğini aktaran Çiftçi, Çorum'da şu an da sadece 2 köyün karatinada olduğunu belirtti.

Vaka sayısının Kasım ayına göre yüzde 85 civarında azaldığını ifade eden Çiftçi; "İlimizde eylül ve ekim ayına göre kasım ayında vakalarda 2,5 kat artış olduğunu söylemiştim. Bugün itibarıyla hamdolsun ki yüzde 80-85 dolayında vakalarda düşüş var. Bu, hem yatan hasta, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hem de izolasyona aldığımız kişi sayısında rahatlamaya neden oldu." dedi.

Çiftçi, aşının gelmesiyle salgınla mücadelede yeni bir döneme başlanacağını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 16:31