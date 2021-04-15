İlk iftarı görev başında yaptılar

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kovid-19 salgınına karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları, ramazan ayının ilk iftarını, hasta yakınlarını ile birlikte yaptılar.

Ramazan ayı nedeniyle hastanede görev yapan sağlık çalışanları, ilk iftarlarını hastane yemekhanesinde yaptılar.

Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına riyat ederek ilk iftarlarını hastanede görev başında açmak zorunda kalan sağlık çalışanları, iftarın ardından maskelerini takarak görevlerine döndü.

Ailelerinden uzakta ilk iktarı yapmanın burukluğunu yaşayan sağlık çalışanları, salgın süresince canla başla çalışıp kendi canları pahasına toplum sağlığı için hizmet ederek, binlerce kez teşekkürü hak ediyor.