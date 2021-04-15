İlk iftarı görev başında yaptılar

FATİH BATTAR
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kovid-19 salgınına karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları, ramazan ayının ilk iftarını, hasta yakınlarını ile birlikte yaptılar.
Ramazan ayı nedeniyle hastanede görev yapan sağlık çalışanları, ilk iftarlarını hastane yemekhanesinde yaptılar.
Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına riyat ederek ilk iftarlarını hastanede görev başında açmak zorunda kalan sağlık çalışanları, iftarın ardından maskelerini takarak görevlerine döndü.
Ailelerinden uzakta ilk iktarı yapmanın burukluğunu yaşayan sağlık çalışanları, salgın süresince canla başla çalışıp kendi canları pahasına toplum sağlığı için hizmet ederek, binlerce kez teşekkürü hak ediyor.
Tedbirlere uyulmamış sanki lokanta gibi. Bunu hastane yaparsa diğer işletmeler haydi haydi yapar. Bu görüntüleri de gördükten sonra biz bu virüsten zor kurtuluruz görüşü daha fazla ağır basmaya başladı.Lütfen bu şekilde hareket etmeye devam edin , insanlar ne zaman düzelir diye düşünmüyorum artık.