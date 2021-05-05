Kanser hastası adam başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde özefagus (yemek borusu kanseri) teşhisi konulan 60 yaşındaki hasta başarılı ameliyatla kısa sürede sağlığına kavuştu.

2 aydır yaşadığı yutma güçlüğü şikâyeti ile hastaneye başvuran hastaya yemek borusu kanseri teşhisi konuldu.

Ameliyat hazırlıkları tamamlanan hastaya Çorum’da ilk kez gerçekleştirilen hem göğüs kafesinden hem de karından kapalı yöntemle yemek borusunun çıkarılması (torokoskopiklaparaskopik total özefajektomi) operasyonu uygulandı.

Yan dal doktorları Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Doğukan Durak ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Gazi Alkurt tarafından gerçekleştirilen operasyon başarılı geçti. Hasta kapalı ameliyat olması nnedeniyle normalde bu ameliyatta görülen akciğer problemlerini yaşamazken, kısa sürede servise çıkıp hem yeme-içme faaliyetlerini yerine getirdi hem de sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

Ameliyatı gerçekleştiren hekimler, “Özellikle kalp akciğer ve aort ile yakın ilişkide bulunan yemek borusunun çıkartılması işlemi açık ameliyatta bile oldukça riskli olmakla beraber kapalı yöntemde ekstra laparoskopik beceri gerektirmektedir. Tüm Türkiye’de büyük şehirler dahil çok nadir merkezlerde yapılan bu zorluk düzeyi yüksek ameliyatı Çorum’da yapmış olmak bize büyük mutluluk veriyor. Böyle büyük ameliyatlar ekip olarak yapılması nedenli özelikle anestezi ekibinden Dr. Hülya Topçu ve Dr. Serhat Özçiftçi’ye, ameliyathane hemşirelerimize ve personelimize büyük özverileri nedenli teşekkür ediyoruz. Ayrıca hem ameliyat sürecinde hem de ameliyat sonrası dönemde hastamızın sağlığına kavuşmasında büyük katkısı olan hastanemizin Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Sena Uğur Çalışkan’a teşekkür ederiz.” bilgisini paylaştılar.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021, 12:06