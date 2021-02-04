‘Kanserlerin üçte biri önlenebilir nitelikte’

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) Başkanı Bekir Şahin, 4 Şubat Dünya Kanserler Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Kansere karşı artık her zamankinden daha uyumlu ve koordineli bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şahin, “Dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon, ülkemizde de 200 bin kişiye yeni kanser tanısı konuyor. Bununla birlikte kanser tanı ve tedavilerinde son 10 yıldaki gelişmeler ile hastaların yaşam süresi ve kalitesi de önemli ölçüde artış gösteriyor. Kanser vakaları; sigaradan uzak durmak, sağlıklı beslenmek, fiziksel aktivite ve düzenli kontroller sayesinde neredeyse %50’ye varan oranlarda azaltılabiliyor.” diye konuştu.

‘KORKU YERİNE TOPLUMSAL BİLİNÇ’

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) önderliğinde, her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, kanserden korunma ve erken tanının önemine vurgu yapan etkinlikler gerçekleştirildiğine vurgu yapan Şahin, şu açıklamayı yaptı: “Bu etkinliklerle, toplumda sarsıcı etki yaratan kanser korkusunun yerini, kanserin önlenebilir ve erken tanıda tedavi edilebilir bir hastalık olduğu bilincinin oluşturulması ve duyarlı olunması hedefleniyor.

Kanser, bazı çevrelerde hakkında konuşulması çok zor bir konudur. Ancak bu hastalıkla açık bir şekilde mücadele etmek, hem hasta hem de kanserle mücadele politikaları açısından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Pek çok kanser için uyarıcı belirti ve bulgular vardır. Bu işaretleri izleyerek erken teşhis mümkün olabilmektedir.

Hem kişi hem de toplum ve politika bazında doğru strateji ile yapılabilecek çok şey mevcuttur. En sık görülen kanserlerin en az üçte biri önlenebilir niteliktedir.

Dünya Kanserliler Günü ‘yapabiliriz yapabilirim’ için harekete geçmede ve söz vermede önemli bir fırsattır. Bu seçenekleri gerçekleştirmek için tercihiniz ne olursa olsun kansere karşı mücadelede bir fark yaratabiliriz ve yaratabilirsiniz.” (Haber Merkezi)