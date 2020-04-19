Çorum Özel Hastanesi yeni Diyetisyeni Buşra Sarı, karantina günlerinde sağlıklı beslenme ile ilgili bilgiler verdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak kabul ettiği koronovirüs hastalığının ülkemizde de önemli derecede sağlık tehdidi oluşturduğunu ifade eden Dyt. Buşra Sarı, koronavirüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da; sağlıklı ve dengeli beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirerek bu süreçte insanlara yardımcı olacağını söyledi.

Bu dönemde sağlıklı beslenme konusunda neler yapılması gerektiğini anlatan Dyt. Sarı, “Bu dönemde yaşadığımız stres, kaygı durumu beslenme sistemimizde daha çok karbonhidratlara yönelmemize sebep olmaktadır. Fakat hem bağışıklık sistemimizi güçlendirmek hem de içinde bulunduğumuz stresli durumla başa çıkabilmek için vitamin, mineral ve antioksidanlarca zengin sebze ve meyvelerden bol tüketmemiz gerekmektedir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmede bize en yardımcı olacak grup sebzelerdir. Mevsimine uygun sebzeler ve meyvelerin tercih edilmesi besinlerin vitamin ve mineral içeriklerinden daha yüksek düzeyde faydalanmamızı sağlar. Bunun yanı sıra özellikle narenciye grubu meyveler bağışıklık sistemini destekleyici C vitamini yönünden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmelidir.

Bu dönemde hiç mi karbonhidrat tüketmemeliyiz? Tabi ki miktarını kontrol ederek karbonhidrat tüketebiliriz. Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’ne göre sağlıklı bir tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan (kuru baklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar, vb.) ve süt ürünlerinden (süt, yoğurt, ayran, peynir vb.) gelmesi önerilmektedir.” dedi.

KARANTİNA GÜNLERİNDE YAPILAN EN SIK HATA NEDİR?

Bu süreçte yapılacak en büyük hatanın atıştırmalıklara alışmak olduğunu belirten Sarı, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Farkında olmadan yanlış tercihler veya miktarlarda yaptığımız atıştırmalar bize sağlıksız veya fazla kaloriler olarak dönebilir.

BU SÜREÇTE YAPMAMIZ GEREKEN EN ÖNEMLİ ŞEY NEDİR?

Son olarak ve en önemlisi su tüketimimize dikkat etmeliyiz. Sıvı tüketiminde suya ek olarak metabolizmamızı canlı tutmamız için bitki çaylarını (yeşilçay, rezene çayı gibi) tüketmemizde fayda vardır.”

DİYETİSYEN BUŞRA SARI KİMDİR?

1986 yılında Çorum’da doğan Buşra Sarı, ilk-orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. 2005 yılında Ankara Başkent Üniversitesi’nde Beslenme ve Diyetetik eğitimine başlayan Sarı, 2010 yılında mezun oldu. 2010-2015 yılları arasında Çorum Özel Hastanesi’nde diyetisyenlik yaptı. Daha sonra 2015-2020 yılları arasında kendi merkezini açarak Diyata Beslenme ve Eğitim Danışmanlığı Merkezinde 6 yıl süreyle Çorum halkına hizmet verdi. 2020 yılı Nisan ayı itibariyle de yeniden Çorum Özel Hastanesi kadrosunda yer almaya başladı.

Alanında oldukça deneyimli olan Sarı, sağlıklı zayıflama, sağlıklı beslenme, kilo alma-kilo verme, gebe beslenmesi, emzirme dönemi beslenmesi, çocuk ve ergen beslenmesi ve sporcu beslenmesi konularında hizmet veriyor. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2020, 19:20