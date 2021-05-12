Kerem Pala 90+2’de attı Isparta, yarı finale yükseldi

MURAT KARASU

Çorum FK’nın dört futbolcusunun kiralık olarak forma giydiği Ispartaspor play-off çeyrek final rövanş maçında İçel İdman Yurdu ile 2-2 berabere kalarak yarı final biletini aldı.

İlk maçta sahasında 0-0 bera ere kalan Ispartaspor rövanş maçında Çorum FK’lı futbolculardan Batuhan Demirel ilk onbirde başladı 42. dakikada sakatlanarak yerini Kerem Pala’ya bıraktı. Onur Tekin ve Muhammed Çoban ise yedek kulübesinde yer aldılar.

Maçın başında İçel İdman Yurdu öne geçti ikinci yarının başında Ispartaspor penaltı atışından yararlanamadı. 72. dakikada Emir Kaan ile skoru 1-1 yapan Ispartaspor 82. dakikada Emrullah’ın golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarına 2-1 geride giren Ispartaspor Kerem Pala’nın 90+2. dakikada attığı golle skoru 2-2 yaptı ve deplasmanda gol atmanın avantajı ile yarı finale yükselen takım oldu.

Ispartaspor yarı finalde Çorumlu kaleci antrenörü Nurettin Kabalak’ın görev yaptığı Esenler Erokspor ile 15 Mayıs Cumartesi günü evinde ilk maça çıkacak. Rövanş maçı ise 19 Mayıs çarşamba günü Erokspor sahasında oynanacak.