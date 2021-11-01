Kılıç’tan sağlık ocağı açıklaması

Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, Ulukavak Sağlık Ocağı’nın iki ay içerisinde yıkılacağını açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı’yı makamında ziyaret ederek konu hakkında görüştüğünü belirten Dernek Başkanı Kılıç, “Hakkında sayfalarca rapor hazırlanarak çürük bina olduğu belgelenen Ulukavak Mahallesi Sağlık Ocağı her an yıkılma tehlikesi taşıyordu. Dernek başkanı olarak kamuoyuna bildirmem ve akabinde gerekli girişimleri yaparak yetkilileri uyarmam gerektiğini düşünerek bir basın açıklaması yaptım. İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ile görüşerek konu hakkında bilgi aldım. Ödenek ayrıldığını ve iki ay içerisinde binanın yıkılarak yerine sağlık kompleksi yapılacağını söyledi. Konunun takipçisi olacağız.” diye açıklama yaptı. (Haber Merkezi)