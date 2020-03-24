Koronavirüs ilacı 40 şehre dağıtıldı

Sağlık Bakanı Koca, Çin'den Kovid-19 için getirileren ilaçların ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını, söz konusu ilaçların yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Kovid-19 için getirilerek Ankara’ya ulaşan ilaçların, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını açıkladı. 40 ilin arasında Çorum’un da olduğu gelen bilgiler arasında.

Bakan Koca, "Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak." dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020, 16:59