'Maske fiyatlarındaki artışın sebebi eczacılar değil'

Ticaret Bakanlığı'nın maske fiyatlarında fahiş fiyat denetimi ile ilgili bir açıklama yapan Çorum Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler, fiyatlarının artış sebeplerinin eczaneler olmadığını söyledi.

eczanelere yönelik maske ve dezenfektan satışı ile ilgili haksız kesilen cezalara kesinlikle karşı çıktıklarını ifade eden Güler; "Çok yoğun Covid-19 salgın dönemini yaşadığımız şu günlerde ülkemizdeki sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olan eczanelere yönelik maske ve dezenfektan satışı ile ilgili haksız kesilen cezalara kesinlikle karşı çıkıyoruz." dedi

Çorum'da yapılan denetimlerde hiçbir eczaneye ceza kesilmediğini aktaran Güler; "Bu bizim için gurur verici olmakla beraber böyle bir uygulamayla karşı karşıya kalmakta bir o kadar üzücüdür. Bu ürünlerin salgının ilk çıktığı günden başlayarak fiyatlarının artış sebeplerinin eczaneler olmadığını basında, grup toplantılarında ve denetleyici kurumlar da sürekli belirttik. Bizler halkımızın sağlığını, ticari beklentilerimizin önünde tutarak her türlü tedavi ve koruyucu ekipman malzemelerine, hastalarımızın kolay ulaşmaları için öz veri ile çalışmaktayız. Böylesi bir salgında en riskli çalışan sağlıkçılar olarak bu ithamları kabul etmiyoruz. Eczacılar Bilim insanıdır, küçük hesaplar içinde çalışmazlar. Eczanelerimiz 1.Basamak Sağlık Kuruluşu olarak 24 saat çalışılan halkımızın sağlığını korumak için, tedavinin ve rehabilitasyonun gerçekleştiği merkezlerdir." ifadelerini kullandı

