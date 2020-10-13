‘Medikal krizi hemen çözülmeli’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, devlet hastanelerinde medikal malzemesi krizi yaşandığını iddia ederek, sorunun hemen çözülmesi gerektiğini söyledi.

Medikal malzemesi tedarik eden esnafın, devlet hastanelerinden alacağını uzun süredir alamadığını, zor duruma düştüklerinden dolayı artık hastanelere malzeme veremediklerini belirten Tahtasız, bu nedenle de hastanelerde medikal malzemelerinin kalmadığını, ameliyatların yapılamadığı söyledi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile diğer devlet hastanelerinin malzeme sıkıntısından dolayı hastaları ameliyat edemediğini, hastaların başka illere veya özel hastanelere gitmek zorunda kaldığını açıklayan Tahtasız, bu sorunun en kısa zamanda çözülmesini istedi.

Tahtasız, acil ameliyatı veya tedavisi gereken hastaların mağdur duruma düştüğünü, pandemi sürecinde olduğumuz bu günlerde böyle bir sorunun yaşanmasının üzüntü verici olduğunu kaydederek, Türkiye genelinde yaşanan bu sorunun Sağlık Bakanlığınca bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.