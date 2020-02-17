Normal doğumun anne ve bebek için faydaları

Elitpark Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Semih Temel, normal doğumla ilgili bilinmesi gerekenleri ve normal doğumun faydalarına ilişkin bilgiler verdi.

“Doğum, kadın bedenindeki doğal bir süreç olmakla birlikte, her kadının doğumu benzersiz ve özel bir olaydır.” diyen Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Semih Temel, aynı annenin 2. ve 3. doğumları arasında bile fark olabildiğini kaydetti. Bazı doğumların bir iki saat içerisinde gerçekleşirken, bazı doğumlar annenin fiziksel ve duygusal durumunu zorlayabildiğini ifade eden Temel, “Doğum gerçekleşinceye kadar doğumunuzun ne kadar süreceğini ve nasıl geçeceğini tam olarak bilemeseniz de normal doğumun süreçlerini bilerek kendinizi daha hazır hissedebilirsiniz.” dedi.

Elitpark Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Semih Temel , konuya ilişkin açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

NORMAL DOĞUM NASIL OLUR?

Normal doğumun 3 evresi vardır. İlk düzenli kasılmaların başlamasından, tam dilatasyona kadar geçen süre; birinci evre, tam dilatasyondan, bebeğin doğmasına kadar geçen süre 2. evre ve plasentanın ayrılması ile sonlanan süre 3. evre olarak adlandırılır.

NORMAL DOĞUM NASIL YAPILIR?

BİRİNCİ EVRE

Rahim ağzı, doğum sancılarının 8-10 dakikada bir düzenli bir şekilde gelmesiyle açılmaya başlar. Rahim ağzını kapatan mukus tıkaç hafif kanlı bir şekilde atılır. Doğumun birinci evresi, doğumun en uzun süren evresidir. Yaklaşık tüm doğum süresinin %85-90'ı birinci evrede geçer. Hastanın bu evrede kendini yormaması gerekir.

Bu evrede sizi rahatlatan birtakım aktiviteler yapabilirsiniz. Bunlar kısaca; hafif bir yürüyüş yapmak, ılık bir duş almak, rahatlatıcı bir müzik dinlemek, doğum eğitimlerinde öğretilen rahatlatıcı nefes tekniklerini uygulamak, pozisyon değiştirmek.

Rahim ağzı, yaklaşık 6-7 cm açılıp, bebeğin başı doğum kanalı girişine tam baskı yapınca su kesesi açılır. Su kesesi açıldıktan sonra rahimdeki gerginliğin azalmasına bağlı olarak ağrıların şiddeti biraz azalır ancak sonra tekrar artar.

BİRİNCİ EVREDE SİZLERİ NELER BEKLİYOR?

Birinci evrede bebeğinizin kalp atışları dinlenecek, rahim ağzınızın ne kadar açıldığı bir hemşire ya da doktor tarafından takip edilecektir.

İKİNCİ EVRE

Rahim ağzı tam açıldığında artık doğum başlamıştır. Bu evrede, sancılar artmıştır ve artık en üst seviyesindedir. Sancılar 2-3 dakika arayla gelip 60-70 saniye devam eder. Bu evrede anne adayında ağrılarla birlikte irade dışı bir ıkınma hissi de başlar. Bu devre, ilk çocuğunu doğuranlar için yaklaşık bir saat kadar, ikinci veya üçüncü çocuğunu doğuranlarda yarım saat kadar sürer. Bu sürenin uzamaması bebeğin sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle bebek kalp atışları sık sık dinlenir.

İKİNCİ EVREDE SİZLERİ NELER BEKLİYOR?

Bu evrenin uzamaması için sancılarla birlikte ıkınmanız gerekmektedir. Ne kadar kuvvetli ıkınırsanız, bebeğiniz doğum kanalında o kadar hızlı ilerleyecektir. En sonunda doktor bebeğin başını görecektir. Böylelikle, bir iki kuvvetli ıkınmayla daha bebeğiniz dünyaya gelir.

ÜÇÜNCÜ EVRE

Bu evrede anne adayı artık rahatlamıştır ve bebeğini kucağına almıştır. Bazı hastaneler bu evrede annenin emzirmesine izin verir. Annenin dikkati, artık bebeğine kaymış durumdadır fakat bu evrede birçok olay gerçekleşmeye devam etmektedir. Bebeğin anne ile bütün bağlantısını sağlayan plasenta, hala anne karnındadır.

Plasentanın ayrılma belirtileri görüldükten sonra, üstten rahime masaj yapılarak plasenta çıkartılır. Bu evre yarım saati geçmez. Plasenta çıkarken, son bir kere ıkınmanız gerekebilir. Plasenta çıktıktan sonra, vajina ve vajina girişi kontrol edilir, herhangi bîr yırtık oluşmuşsa dikilir. Doktor tarafından plasentanın tek parça çıkıp çıkmadığı da kontrol edilir. Bu işlem, anne rahminin İçinde plasenta parçası kalmaması açısından önemlidir. Eğer doğumdan önce düzensiz yırtık olmaması için vajina girişi kesilmişse, bu evrede atılan kesikler dikilir. Hastanın kanaması kontrol edilerek doğum tamamlanmış olur.

ÜÇÜNCÜ EVREDE SİZLERİ NELER BEKLİYOR?

Artık rahatlayın ve bebeğinizle ilk temasın keyfini çıkarın. Dikiş esnasında ağrı hissederseniz hekiminize bildirin. Size gerekli prosedürü uygulayacaktır.

NORMAL DOĞUM BELİRTİLERİ

Normal doğumun birçok belirtisi vardır. Anne adayında bu belirtilerin hepsi gözlenmez. Örneğin nişan gibi bazı belirtiler hiç fark edilmeyebilir ya da ortaya çıkmayabilir.

Normal doğum belirtileri; nişan denilen kanlı akıntı, düzenli kasılmalar, suyun gelmesi, sırt ağrısı, hafifleme hissi, enerjik ve mutlu hissetme, sık sık idrara çıkma ihtiyacı olarak sıralanabilir.

Nişan (kanlı akıntı): Bebeği anne karnında enfeksiyonlardan korumak amacıyla, rahim ağzında mukustan bir tıkaç vardır. Bebeğin aşağı inmesi ve doğumun yaklaşması ile birlikte, bu tıkaç bir miktar kanla birlikte atılır. Böylelikle, anne tuvalete gittiğinde ya da iç çamaşırında hafif pembemsi ya da kahverengimsi bir leke görür. Halk arasında, bu lekeye nişan denir. Nişan doğumdan hemen önce gelebildiği gibi doğumun gerçekleşmesinden birkaç gün önce de gelebilir.

Düzenli kasılmalar: Düzenli kasılmalar, doğumun başladığının en güvenilir habercisidir. Gerçek doğum sancıları ve yalancı doğum sancıları arasındaki farkı anlamak için pozisyon değiştirebilirsiniz. Eğer sancılar kaybolmuyorsa ya da kasılmalar daha sık ve daha şiddetli olmaya başladıysa bu, gerçek doğum sancısıdır.

Suyun gelmesi: Bebek anne karnında amniyon sıvısı denen bir sıvı ile dolu kesenin içerisinde bulunur. Kesenin zan sancılarla birlikte yırtıldığında amniyon sıvısı akar. Bu olay, suyun gelmesi olarak adlandırılır. Suyunuz gelmişse fakat hiçbir diğer belirtiyi göstermiyorsanız bile muhakkak en kısa sürede hastanenize başvurmalısınız.

Sırt ağrısı: Doğum için kasılmaya ve gerilmeye başlayan kaslarınız sırt kaslarınıza da etki edebilir. Bu nedenle bazen bazı gebelerde doğum sancısından önce sırt ağrısı belirgin bir şekilde gözlenebilir.

Hafifleme hissi: Bebeğin başının doğum kanalına oturması ile birlikte annenin göbeği daha aşağıda gözlenir. Aşağıya inen bebek artık akciğerlere eskisi kadar baskı yapmadığı için annede bir hafifleme hissi doğar.

Sık sık idrara çıkılması: Yine bebeğin aşağıya inmesi sonucu idrar kesesi iyice sıkışacağından dolayı annede idrara çıkma isteği daha da artacaktır.

Enerjik ve mutlu hissetme: Bazı anneler doğumun başlamasına çok az bir süre kala kendilerini enerjik ve mutlu hisseder.

NORMAL DOĞUM KAÇINCI HAFTA OLUR?

Normal doğum, hamileliğin 38 - 40. haftaları arasında gerçekleşir. 37. hafta öncesindeki doğumlar erken doğum, 42. hafta sonrası doğumlar ise geç doğum olarak adlandırılır. Yukarıda sıralanan bazı doğum belirtileri, bebeğin gelmesinden 4 hafta öncesinde bile ortaya çıkabilir. Normal doğumun ne zaman başladığına en iyi hekim karar verir.

NORMAL DOĞUM FAYDALARI

Normal doğumun hem anne, hem de bebek için sayısız faydaları vardır. Normal doğumun anne için faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Normal doğumda kullanılan birçok teknik invaziv değildir. Bu nedenle enfeksiyon, kanama gibi olası yan etkiler ve risk en az düzeydedir.

Normal vajinal doğum yapan annelerin doğum sonrasındaki ağrı şikayeti, sezaryen ile doğum yapan annelerden çok daha azdır.

Normal doğum yapan anneler, hastaneden daha erken taburcu olurlar. Bu durum da hem risk hem de ekonomik açıdan avantajlıdır.

Normal doğum yapan birçok kadın, doğum sırasında kendisini güçlü hissedip sonrasında da başarı duygusunu yaşar. Yapılan araştırmalar birçok kadının ağrı çekmelerine rağmen bir sonraki doğumda yine normal doğumu tercih edeceklerini belirttiklerini göstermiştir. Bazı kadınlar için doğum sırasında kontrolün ellerinde olması hissi, ağrı ile baş etmelerine yardımcı olmaktadır.

NORMAL DOĞUMUN BEBEK İÇİN FAYDALARI

Bebek, normal doğum sırasında doğum kanalına girdiğinde, bakteriler ile ilk tanışmasını yaşar. Bu tanışmanın bebeğin bağışıklık sisteminde çok önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Normal doğum sonrasında anne ile bebek daha hızlı buluşurlar, bu da ilk bağlanma için önemlidir Normal doğum sonrasında anneden daha hızlı süt geldiği için normal doğumla doğan bebekler daha hızlı beslenebilirler.

Her kadının doğumu özel ve kendisine özgü olduğu için en doğru kararı siz ve hekiminizin birlikte almalısınız. Unutmayın ki, normal doğum ile ilgili düşüncelerinizi ve duygularınızı hekiminizle paylaşmak, anne olarak sizin en doğal hakkınızdır.

Doğumunuzun sağlıklı ve güzel geçmesi dileğiyle...”

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2020, 15:56