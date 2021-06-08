Normalleşme sonrası da düşüş devam ediyor

FATİH BATTAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı.

Açıklanan tabloya göre Çorum'da 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde vaka sayısı 100 binde 69’a kadar düştü. Geçtiğimiz hafta 100 binde 73 olan vaka sayımız bu hafta 100 binde 69’a geriledi. 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 100 binde 475'e çıkan vaka sayımız, kısıtlama ve denetimlerle birlikte bu hafta 100 binde 69’a kadar düştü.

1 Haziran’da başlayan yeni normalleşmeyle birlikte vaka sayılarındaki düşüşün devam etmesi sevindirdi. Vaka sayılarındaki düşüşün devam etmesi durumunda Temmuz ayında bazı kısıtlamaların kaldırılması gündemde.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021, 17:56