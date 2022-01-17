Omicron görüldü, vaka sayımız arttı

FATİH BATTAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Paylaşılan haritaya göre Çorum'da geçtiğimiz hafta 100 binde 138 olan vaka sayısı, 100 binde 175,43’e yükseldi. Son iki aydır vaka sayılarında düşüşün görüldüğü Çorum'da Omicron varyantı ile birlikte vaka sayılarında artış yaşandı.

Vali Mustafa Çiftçi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Omicron varyantı ile birlikte Çorum'da vaka sayılarının artacağına dikkat çekmişti.

Vali Çiftçi, vatandaşları maske, sosyal mesafe, hijyen konusunda uyararak, aşı olmaları noktasında çağrıda bulunmuştu.

1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şu şekilde açıklandı: “Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.”