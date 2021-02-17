Onkoloji Merkezi inşaatı hızla yükseliyor

FATİH BATTAR

İhalesi 2020 Kasım ayında yapılan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin inşaatı hızla yükseliyor.

Temeli 2020 yılında merkezin 120 günde tamamlanması planlanırken, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli de devam eden proje hakkında bilgi verdi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen inşaatın devam ettiğini aktaran Sezikli, “Bu merkez sayesinde hastalarımızın başka şehirlere sevk edilmesinin önüne geçeceğiz. Onkoloji alanında yapılan tüm işlemlerin bu tanı ve tedavi merkezinde yapılıp, bölge illeri arasında sağlık açısından Çorum'u cazibe merkezi haline getireceğiz. Ayrıca sadece Çorum’a değil bölge halkına da hizmet vereceğiz.” dedi

Onkoloji Merkezi ile Onkoloji hastalarının tek merkezde tüm hizmetlere ulaşmasını hedeflediklerini belirten Sezikli; “Toplam kapalı alanı 3000 m2 olan merkezin projesinde 55 koltuklu Kemoterapi Ünitesi, 3 yataklı iyot tedavi odası bulunan Radyoterapi Ünitesi, Nükleer Tıp Kliniği ve Pet-CT (Pozitron Emisyon Tomografisi teknolojisi; bilgisayarlı tomografi (CT) ile birleştirilerek, birçok hastalığın teşhisine olanak sağlayan önemli teknoloji tıbbi görüntüleme yöntemidir, bulunmaktadır. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezimizin bünyesinde; Tıbbi Onkoloji Uzmanı, Nükleer Tıp Uzmanı, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, Sağlık Fizikçileri, Radyoterapi Teknisyenleri, Hemşireler, Eczacı, Psikolog, Diyetisyen ve Manevi Destek Uzmanı çalışacaktır. Üstün standartlarda bütüncül hizmet verecek olan merkezimizin inşaat çalışmaları hastanemiz kampüsünde hava muhalefetlerine rağmen hızla devam etmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 21:26