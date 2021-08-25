Onkoloji Merkezi’nde ikinci etap başlıyor

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin ikinci kısmının 24 Eylül tarihinde ihale edileceğini açıkladı.

İlk aşamada LİNAC cihazının kullanılacağı özellikli alanın İl Özel İdare tarafından ihale edilerek yaptırıldığını anlatan Milletvekili Ceylan, ikinci aşama için de dosyanın hazırlandığını ve 25 Ağustos 2021 tarihi itibariyle de ilan edildiğini söyledi.

İşin ihalesinin 24 Eylül tarihinde yapılacağını belirten Ceylan, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin anahtar teslimi olarak 320 gün içerisinde yapılarak teslim edileceğini, binanın tamamlanmasının ardından da LİNAC, PET CT, Game Kamera cihazlarının kurulumlarının yapılarak hizmete açılacağını duyurdu.

Çorum’un hastanenin tamamlanmasıyla birlikte Onkoloji alanlarından tek merkez haline geleceğine vurgu yapan Ceylan, Çorum’dan Ankara ve Samsun gibi kentlere aylık 100 civarında hasta ve ailesinin gittiğini, hastane ile birlikte bu hastaların artık Çorum’da tedavi olacağı gibi Amasya, Tokat, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu gibi illerden de hastaların Çorum’a geleceğini dile getirdi.

Ceylan, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nde bulunacak cihazların ise 10 milyon TL değerinde olduğunu sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)