Onkoloji Merkezi’ni istişare ettiler

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine inşa edilecek olan Onkoloji Merkezi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur katıldı. Toplantıda Onkoloji Merkezi ile ilgili şimdiye kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalar istişare edildi. (Haber Merkezi)