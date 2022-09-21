Onkoloji Merkezi’nin yüzde 80’i tamamlandı

FATİH BATTAR

Çorum'da yaklaşık 31 milyon liraya ihale edilen Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin yüzde 80’i tamamlandı.

Kanser hastalarının dört gözle beklediği merkezin bu yıl sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

2021 yılının son günlerinde yaklaşık 31 milyon liraya ihale edilen merkez, toplam 1400 metrekare olacak. Merkezde 76 oda, 3 bekleme alanı, 15 özel tedavi alanı bulunacak.

Çorum ölçeğindeki hiçbir ilde bulunmayan merkezde kanser hastalarının hastane binasına hiç girmeden Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nde tedavi olabilecek.

Binada 2 gama kameralı ve görüntülü tedavi alanı, 2 PET-CT görüntü ve tedavi alanı, 3 enjeksiyon odası, 4 nükleer tıp polikliniği, 3 iyotlu tedavi odası, lineer hızlandırıcı alanı, kemoterapi salonları olmak üzere toplam 76 oda, bekleme alanları, 15 özel tedavi alanı bulunacak. Binada iyotlu tedavi alan hastalar, nükleer tıp hastaları, kemoterapi hastaları ve LİNAC tedavisi gören hastalar için ayrı alanlar tasarlandı.