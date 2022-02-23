Op. Dr. Demet Demiray Zelveci özel muayenehanesini açtı

M.BURAK YALÇIN

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Demet Demiray Zelveci, Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 8. Sokak Numara 6/A(Üçtutlar Aile Sağlığı Merkezi yanı) adresinde özel muayenehanesini açtı.

5 yıldır Çorum Özel Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Op. Dr. Demet Demiray Zelveci, buradan ayrılarak kendi açtığı temiz, nezih ve hijyen şartlarına uygun özel kliniğinde hasta kabulüne başladı.

Alanındaki uzmanlığı ve hasta-hekim iletişimindeki başarısıyla tanınan Demet Zelveci, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak devam ettireceği hizmetlerini, özel muayenehanesinden sürdürücek.

OP. DR. DEMET DEMİRAY ZELVECİ KİMDİR?

1980 Çorum doğumlu olan Op. Dr. Demet Demiray Zelveci, liseyi Mersin İmam Hatip Lisesi’nde, Tıp Fakültesini Elazığ’da ve yurt dışında Romanya Oradea Üniversi’nde tamamladı. Uzmanlığını Romanya Köstence Bölge Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi’nde 2012 yılında tamamladı. 2013-2015 yıllarında mecburi hizmetini Yozgat Yerköy’de yaptı. 2016-2021 yılları arasında Çorum Özel Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalıştı. İnşaat Mühendisi Selçuk Zelveci ile evli olan Demet Demiray Zelveci, bir çocuk annesi.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2022, 17:11