Op.Dr. İstemihan Öztürk yeni yerinde hasta kabulüne başladı

FATİH AKBAŞ

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. İstemihan Öztürk, yeni muayenehanesinde hizmet vermeye başladı.

Özel Elitpark Hastanesi karşısında bulunan yeni yerinde hasta kabulüne başlayan Op.Dr. İstemihan Öztürk 4 yıl Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptıktan sonra kendi muayenehanesini Özel Elitpark Hastanesi karşında açtı.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. İstemihan Öztürk 1980 yılında Alaca’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Alaca’da tamamlayan Öztürk, üniversite eğitimini ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesinde uzmanlığını yapan Öztürk, Rinoplasti ( Burun Estetiği) operasyonları alanında uluslararası kurslarda eğitmenlik görevi yürüttü. Op. Dr. Öztürk 4 yılda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı.