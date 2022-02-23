Opr. Dr. Seher Arslan Çatar Çorum Özel Hastanesi’nde

Çorum Özel Hastanesi güçlü uzman hekim kadrosuna bir yenisini ekledi.

Çorum Özel Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum kadrosuna Opr. Dr. Seher Arslan Çatar’ı ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünün hastane ve Çorum için önemli branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü için Opr. Dr. Seher Arslan Çatar’ı kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde 5 hekimle Çorum ile ve ilçelerine, komşu il ve ilçelere hizmet verdiklerini kaydeden Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, “Kadromuzda Opr. Dr. Seher Arslan Çatar, Opr. Dr. Burcu Alıç, Opr. Dr. Özgül Bekar, Opr. Dr. Sabri Laçin ve Opr. Dr. Sinan Özer olmak üzere deneyimli ve alanında uzman hekimlerle halkımızın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.”dedi.

Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır.’’ diye konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Seher Arslan Çatar ise Çorum Özel Hastanesi’nde Çorum halkına hizmet vermekten gurur duyduğunu belirterek, hastanenin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çatar, halkın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini söyledi.

OPR. DR. SEHER ARSLAN ÇATAR KİMDİR?

Opr. Dr. Seher Arslan Çatar, 1975 yılında Sivas’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamladı. 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden başarıyla mezun oldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Halk Sağlığı alanlarında uzmanlıkları var. Görev yaptığı merkezler: 1999-2001 Şarkışla Sağlık Ocağı, Sivas 2001-2006 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas 2006-2011 İl Sağlık Müdürlüğü. Çorum 2011-2012 T.C Sağlık Bakanlığı, Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) ve Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, Ankara. 2012-2016 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tokat. 2016-2017 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara. 2017-2018 Devlet Hastanesi, Tokat. 2018-2020 Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum. 2020-2021 Nijer -Türkiye Dostluk Hastanesi, Niamey, Njer. 2021-2022 Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum. 2022 yılı Şubat ayı itibariyle Çorum Özel Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak göreve başladı. Yabancı dil olarak İngilizce ve Almanca bilmekte. Evli ve iki çocuk annesidir.

Alanında oldukça deneyimli ve başarılı olan Opr. Dr. Seher Arslan Çatar, gebelik takibi, normal doğum, sezaryen, sezaryen sonrası normal doğum, ağrısız (epidural) doğum jinekolojik hastalıklar ve operasyonlar, laparoskopik ameliyatlar, ürogenital ameliyatlar, infertilite (kısırlık) tedavisi, alanlarında Çorum halkına hizmet verecek. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2022, 18:58