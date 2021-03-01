Osmancık’a yeni dahiliye uzmanı

RECEP MEBET

Osmancık Devlet Hastanesi, sağlık kadrosuna yeni bir hekim daha ekledi.

Dahiliye Uzmanı Dr. Ülkem Şen Uzeli, Osmancık Devlet Hastanesi'nde göreve başladı.

Dr. Şen Uzeli, Diyabet (Şeker) Hastalığı, Tansiyon Hastalıkları, Solunum Yolu Enfeksiyonları, Romatizmal Hastalıklar, Tiroid Hastalıkları, Kansızlık ve Kan Hastalıkları, Hipofiz Bezi Hastalıkları, Karın ve Mide Hastalıkları, Vitamin eksiklikleri ve tedavileri alanlarında uzmanlaşmış bir isim olarak dikkat çekiyor.

ÜLKEM ŞEN UZELİ KİMDİR?

Dr. Ülkem Şen Uzeli, 1984 yılında Tokat ilinde doğdu.

2009 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Tokat Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde çalıştıktan sonra Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları bölümüne başladı ve 2020 yılında ihtisasını tamamladı.

2021 yılı itibariyle de Osmancık Devlet Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) polikliniğinde görev alan Dr. Şen Uzeli, hem Osmancık ilçesine hem de çevre ilçelere hizmet vermeye başladı.