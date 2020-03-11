Özel Hastane Gastroenteroloji Ünitesi’ne yeni uzman hekim

Çorum Özel Hastanesi, Gastroenteroloji branşında kadrosuna Uzm. Dr. Hakan Akıncı’yı ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.

“Gastroenteroloji Bölümü hastanemiz ve Çorum için önemli bir branş” diyen Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu ve Çorum’un çok fazla ihtiyacı olan Gastroenteroloji Bölümü için Uzm. Dr. Hakan Akıncı’yı kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Çorum Özel Hastanesi'nin hızla büyüdüğünü dile getiren Başhekim Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini, hizmet çeşitliliğini ve modernizasyonunu arttırarak Çorum'a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır. Kadromuzu da deneyimli ve başarılı hekimlerle güçlendirerek halkımıza hizmette sınır tanımayacağız.” diye konuştu.

Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Hakan Akıncı, Çorum Özel Hastanesi'nde Çorum halkına hizmet vermekten gurur duyduğunu belirterek, hastanenin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Akıncı, “Halkımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceğiz.” dedi.

Uzm. Dr. Hakan Akıncı ile anlaşarak Gastroenteroloji Ünitesini güçlendiren Çorum Özel Hastanesi, 3 hemşire, 1 anestezi teknikeri, 1 görevli personel ve 2 tıbbi sekreter ile ünitede hastalara hizmet veriyor.

Alanında deneyimli bir hekim olan Akıncı’nın, girişimsel işlemler olarak Anestezili Endoskopi, Anestezili Kolonoskopi, ERCP (Safra Yolu Hastalıklarının Endoskopik tanı ve tedavisi), Hemoroidlerin ameliyatsız endoskopik tedavisi (Bant ligasyonu ve skleroterapi), Polipektomi (Mide ve Bağırsak Polipleri Tedavisi), Sindirim Sistemi Darlıklarında (Yemek borusu-Mide-bağırsak Darlıkları) Balon ve Buji ile genişletme, PEG (Mideye Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi), Akalazya Balon Dilatasyonu ve Botoks Enjeksiyonu, Özafagus ve Mide Varislerinin endoskopik tedavisi, Karaciğer parankim biyopsileri işlemlerini başarı ile gerçekleştirdiği belirtildi.

HAKAN AKINCI KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da doğan Uzm. Dr. Hakan Akıncı, ilk-orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi eğitimine başlayan Akıncı, 2006 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları bölümünü kazandı ve 2011 yılında İhtisasını tamamladı. 2013 yılında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji yan dal ihtisasına başlayıp 2016 yılında mezun oldu.

2011-2013 yılları arasında Sivas Yıldızeli Devlet Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak, 2016-2020 yılları arasında da Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde Gastroenteroloji Uzmanı olarak çalıştı. 2020 yılı Mart ayı itibariyle Çorum Özel Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Akıncı, evli ve iki çocuk babası.