Özel Hastane, Radyoloji kadrosunu güçlendirdi

Çorum Özel Hastanesi, Radyoloji kadrosuna Uzm. Dr. Mehmet Büyükşireci’yi ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.

Radyoloji bölümünün hastaneleri ve Çorum için önemli branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan ve tüm branşların tanı ve tedavi için ihtiyaç duyduğu Radyoloji bölümü için Uzm. Dr. Mehmet Büyükşireci’yi kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Başhekim Bilgili, “Radyoloji bölümünde yeni uzmanımız Uzm. Dr. Mehmet Büyükşireci ile birlikte Uzm. Dr. Aytekin Akyıldız, Uzm. Dr. Seyfettin Yıldırım ve 11 Radyoloji Tekniker-Teknisyeniyle halkımıza hizmet veriyoruz. Hastanemiz Radyoloji alanında MR (Manyetik Rezonans), Bilgisayarlı Tüm Vücut Tomografisi, Dijital Röntgen, Mamografi, Kemik Yoğunluğu Ölçüm Cihazı, Gelişmiş Ultrasonografi Cihazları ile çalışmaktadır. Hastalarımızın bu alandaki tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Yeni Uzmanımız Uzm. Dr. Mehmet Büyükşireci, Uzm. Dr. Aytekin Akyıldız ve Uzm. Dr. Seyfettin Yıldırım ile de tüm radyoloji işlemlerini de hastanemizde yapabilmekteyiz.” dedi.

Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Başhekim Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır.” diye konuştu.

Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Büyükşireci, Çorum Özel Hastanesi’nde Çorum halkına hizmet vermekten gurur duyduğunu belirterek, hastanenin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Büyükşireci, halkın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini de sözlerine ekledi.

Büyükşireci, Çorum Özel Hastanesi Radyoloji bölümünde; tüm vücut ultrason tetkikleri, renkli Doppler görüntüleme, 4 boyutlu ultrason görüntüleme, girişimsel radyolojik işlemler (Tiroid ve meme biyopsileri), Penil Doppler uygulaması, bebeklerde kalça ultrasonu ve gebelikte ayrıntılı ultrason işlem ve tedavilerinin yapıldığını kaydetti.

MEHMET BÜYÜKŞİRECİ KİMDİR?

1987 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı.

Tıp Fakültesini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2011 yılında tamamladı. Uzmanlığını da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2017 yılında tamamlayan Büyükşireci, 2017-2019 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2019-2021 yılları arasında Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yaptı.

Evli ve bir çocuk babası olan Büyükşireci, 2021 Aralık ayı itibariyle Çorum Özel Hastanesinde Radyoloji uzmanı olarak göreve başladı.