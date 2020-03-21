Özel Hastane yoğun bakımdaki yatak sayısını artırmak için bakanlığa başvurdu

Çorum Özel Hastanesi Yönetim Kurulu, 'Erişkin Yoğun Bakım' ünitesindeki yatak sayısını 100'e çıkarma talebini Sağlık Bakanlığı'na iletti.

Devlet başta sağlık altyapısı olmak üzere elindeki tüm imkanlarını Koronavirüs Pandemisi ile mücadele kapsamında seferber etti. Devletin başlattığı sağlıkta seferberlik ve Koronavirüsle mücalede kapsamında Çorum Özel Hastanesi 'Erişkin Yoğun Bakım' ünitesinde yatak sayısını 100'e çıkarma talebini Sağlık Bakanlığı'na iletti.

Konu ile ilgili Çorum Özel Hastanesi Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada; "Devletimizin başta sağlık altyapısı olmak üzere elindeki tüm imkanları Koronavirüs Pandemisi ile mücadeleye seferber ettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz.

Cumhurbaşkanımızın bu mücadelede “Devlete düşen görevlerin yanında özel sektörün de sorumlulukları olduğu muhakkaktır. Bu zoru birlikte başaracağız" ifadelerinden hareketle; Yönetim Kurulumuz, sağlayabileceğimiz katkıları görüşmek üzere toplanmıştır. Kamu hastanelerinin başta yoğun bakım yatakları olmak üzere tüm imkanlarını Koronavirüs Pandemisi ile mücadele ye yönlendirdiği bu zorlu dönemde, kamunun yüküne nasıl omuz verebileceğimizi müzakere ederek Sağlık Bakanlığımızın uygun görmesi halinde, halen 41 olan Erişkin Yoğun Bakım yatak kapasitesini 100 yatağa arttırmayı ve bakanlığımızın onay vermesini takiben en kısa sürede hazır hale getirerek ihtiyaç duyan hastaların hizmetine sunmayı taahhüt etme kararı almıştır. Bu yatırım ilimiz ve bölgemizin yoğun bakım ihtiyacı için hatırı sayılır bir kapasite artışı ile birlikte istihdama da anlamlı bir katkı sağlayacaktır." denildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2020, 19:16