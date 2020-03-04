Özel Hastane’den ‘Kadın ve Sağlık’ söyleşisi

Çorum Özel Hastanesi’nin 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenleyeceği ‘Kadın ve Sağlık’ konulu söyleşi bugün saat 15.00’te Buhara Kültür Merkezinde yapılacak.

Çorum Özel Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Opr. Dr. Burcu Torumçay Alıç, Opr. Dr. E. Demet Demiray Zelveci ve Opr. Dr. Özgül Bekar’ın katılacağı söyleşi sadece kadınlara özel ve ücretsiz olacak.

Söyleşide Çorum Özel Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları; gebelik takibi, düzensiz adet görme, anormal kanamalar ve menopoz hakkında bilgiler verecek ve konukların sorularını da cevaplayacaklar.

Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, 8 Mart Kadınlar Günü’nün kutlayarak, “İnsana ve kadına önem ve değer veren Çorum Özel Hastanesi her zaman olduğu gibi bugün de kadınlarımızın yanında. İmkânı olan tüm kadınları söyleşimize bekliyoruz. Öğrenmek istedikleri her şeyi hekimlerimiz cevaplayacaktır.” dedi. (Haber Merkezi)